Самолет с освобожденными в Ливии из плена тремя россиянами и одним украинцем приземлился в московском аэропорту Шереметьево.«Самолет сел, он едет по полосе. Я нахожусь на летном поле, встречаю», - сообщил журналистам в ночь на воскресенье член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.Он добавил, что у бывших пленников нет при себе никаких документов, в том числе паспортов, передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Александр Малькевич рассказал, что в Ливии из плена освободили группу россиян и одного гражданина Украины, которые были похищены несколько недель назад.Он подчеркнул, что «вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности – и решили эту сложную, но крайне важную задачу – вернуть наших людей домой».Общественник также поблагодарил замглавы МИД, спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова, который организовал спецрперацию по освобождению наших соотечественников.