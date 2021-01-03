Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 616 тысяч и превысило 82,57 миллиона.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер субботы, 2 января 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 82 579768 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 1 818849 человек. За прошедший день выявлено 616069 новых инфицированных, умерли 10697 больных.Большинство случаев заражения (свыше 56%) за прошедший день – 348200 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (206848 новых случаев), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 29892 человека.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее эксперт ВОЗ Дэвид Хейманн назвал главную «цель» коронавируса.