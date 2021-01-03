Столичная полиция выясняет обстоятельства и зачинщиков массовой драки со стрельбой в Москве, задержаны 35 предполагаемых участников конфликта.Потасовка произошла утром 1 января на Уральской улице в столичном районе Гольяново. Стражей порядка вызвали жители окрестных домов, которых после новогодней ночи разбудил шум. По словам свидетелей, потасовку устроила пьяная толпа примерно в полсотни человек.На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови. К приезду полицейских большинство дебоширов разбежались, однако после просмотра записей камер уличного видеонаблюдения выяснилось, что на месте драки находилось три автомобиля, два из них уже удалось найти, сообщает «РЕН ТВ».Кроме того, по данным телеканала, задержан и тот участник драки, что стрелял из автомата, оружие оказалось охолощенным.По предварительной версии, причиной произошедшего стала ссора, вспыхнувшая во время бурного празднования Нового года.