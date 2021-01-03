В новом 2021 году в Германии выведут из эксплуатации три атомные электростанции (АЭС), из-за чего возможный отказ от российского газопровода «Северный поток — 2» станет для страны самоубийством, считает депутат Бундестага Вальдемар Гердт.«Отказ от «Северного потока — 2» — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток — 2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», - сказал немецкий парламентарий в беседе с телеканалом «360».По его словам, отказ от атомной энергетики «на фоне зеленой истерии» представляет очень серьезную проблему для ФРГ, под угрозу попадает энергетическая безопасность страны.Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 января стало известно, что из-за угроз американских санкций из проекта «Северный поток — 2» вышла норвежская компания DNV GL.