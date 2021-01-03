Медики диагностировали коронавирус у Ларри Кинга, популярный американский телеведущий уже неделю находится в одной из больниц Лос-Анджелеса, сообщает телеканал CNN.Стоит отметить, что в ноябре Кингу исполнилось 87 лет, и он принадлежит к группе риска. По словам источников телеканала, посещения ведущего запрещены, он в строгой изоляции, и врачи не пускают к своему знаменитому пациенту даже детей и жену.СПРАВКА «КП»Ларри Кинг (настоящее имя – Лоуренс Харви Цайгер) родился 19 ноября 1933 года в нью-йоркском районе Бруклин в еврейской семье эмигрантов из Белоруссии и Австрии. Его авторское ток-шоу Larry King Live выходила на канале CNN 25 лет подряд вплоть до 2010 года, а с июля 2012 года он ведёт программу Larry King Now на сайте Hulu.На его счету десятки тысяч интервью со знаменитыми и интересными людьми. Представители шоу-бизнеса, политики, спортсмены – все считали за честь поведать Кингу о себе, а его неповторимый стиль копировали ведущие всей планеты. В роли самого себя он снялся примерно в 150 фильмах, озвучивал героев мультфильмов.Ларри Кинг был женат восемь раз, у него четверо детей от трех жен. До того, как стал журналистом и телеведущим, работал барменом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЮбилей «Шоу Ларри Кинга»: Познер считает ведущего дутой фигурой, а Марлон Брандо его целовалСын минской эмигрантки Лоуренс Харви Зейгер под псевдонимом Ларри Кинг вышел в эфир CNN 5 июня 1985 года и продолжал это делать до 2010 года пять раз в неделю (подробности).