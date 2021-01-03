В субботу, 2 января, в американском штате Мичиган потерпел крушение небольшой легкомоторный самолет. Воздушное судно упало на жилой дом, в результате погибли не менее трех человек, передает телеканал Fox2 со ссылкой на окружного шерифа Майка Бушара.По предварительным данным местной полиции, погибли только те, кто был на борту самолета – пилот и два пассажира самолета. Сообщений о возможных жертвах и пострадавших на земле пока не поступало. В заявлении шерифа говорится, что жильцы дома, в который врезался самолет, успели выбежать из здания до аварии. Начато расследование, причины крушения выясняются.Стоит отметить, что подобные случаи в США – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в городе Покипси (штат Нью-Йорк), похожие крушения происходили также в штатах Огайо, Северная Каролина и Мэриленд.