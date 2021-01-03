Необыкновенное великодушие проявил полицейский Мэтт Лима из американского города городе Сомерсет (штат Массачусетс), который за собственные деньги купил продукты двум магазинным воровкам, чем даже заслужил похвалу начальства, пишет газета The Hill.Сотрудники магазина вызвали полицию, когда заметили, что стоявшие у кассы с двумя маленькими детьми женщины пробили не все свои покупки, но уже стали складывать пакеты в сумки. Прибывший по вызову страж порядка решил поговорить с подозреваемыми в краже, и понял, что они пошли на преступление только для того, чтобы накормить своих детей.А Мэтт – сам отец двух дочерей, он пожалел женщин и вместо того, чтобы выписать им штраф или задержать и доставить в участок, оплатил им продукты. Правда, все же выдал обеим уведомление о запрете впредь посещать этот магазин, зато купил им подарочный сертификат на 250 долларов, чтобы они могли отовариться в другом.Начальник городской полиции заявил, что поступок Лимы – пример того, что «значит защищать общество и служить ему».