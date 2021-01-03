Американский штат Нью-Йорк стал уже четвертым штатом США, где заразились коронавирусом более миллиона человек.По данным университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США, число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк с начала пандемии к вечеру субботы, 2 января, возросло до 1 011665 человек. Из-за различных осложнений и других последствий заболевания COVID-19 там скончались 38273 пациента.Число заболевших «ковидом» перевалило за миллион еще в трех штатах: в Калифорнии, где на сегодняшний день выявлено 2 367970 случаев заражения, Техасе (1 786941) и Флориде (1 354833). Совсем скоро этот печальный список пополнит Иллинойс – там коронавирус выявлен уже у 975352 человек.