Последние новости на утро 3 января 2021 года. Норвежская компания DNV GL из-за угроз американских санкций отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» и вышла из проекта. После этой новости депутат Бундестага Вальдемар Гердт рассказал журналистам, что в этом в Германии выведут из эксплуатации три атомные электростанции (АЭС), из-за чего ФРГ не может отказаться от российского газопровода.«Отказ от «Северного потока — 2» — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток — 2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», - сказал немецкий парламентарий.Тем временем профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум – конголезский микробиолог, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, – заявил о том, что в мире, возможно, появилась новая смертельно опасная болезнь. По его словам, «Болезнь X» такая же заразная, как и коронавирус, только смертность от этой инфекции вдвое выше, чем от Эболы.К слову, японский футуролог Мориносукэ Кавагути предрек миру новые пандемии, заявив, что о коронавирусе вскоре все забудут. По его мнению, COVID-19 выявил плохое общее состояние здоровья людей, а также их нежелание менять свой образ жизни.