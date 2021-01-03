Специалисты сообщили о возможности лишения водительских прав из-за «шпионских устройств», которые позволяют скрывать данные о госномере.Некоторые водители используют нелегальные электрические рамки, которые по сигналу водителя сдвигать плашку с госномером автомобиля, и дорожные камеры не могут его считать. За установку таких устройств водитель может заплатить штраф в пять тысяч рублей, или лишиться водительских прав на 1-3 месяца, рассказал портал Autonews.ru.«В общем, если есть лишние права, то желающие могут попробовать поездить с такими номерами», - отметил один из инспекторов ГИБДД, опрошенный порталомЮрист Катерина Соловьева отметила, что негативные последствия могут ждать водителя, даже если в момент остановки инспектором устройство не было активировано. По ее словам, при возникновении сомнений ГИБДД имеет право начать проверку и направить машину с такими рамками на экспертизу.