Итальянское издание La Gazzetta dello Sport провело опрос среди 18 вратарей из 18 стран, чтобы выяснить, кого сами футболисты считают лучшим голкипером в истории.Победителем голосования стал вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который набрал семь голосов.Традиционно в рейтинге вратарей первую строчку занимал советский футболист Лев Яшин. Теперь он опустился на вторую строчку - на его счету пять голосов.Тройку лидеров замкнул итальянский вратарь Дино Дзофф, набравший два голоса. По одному голосу набрали Икер Касильяс, Рожерио Сени, Гордон Бэнкс, Ладислао Мазуркевич, Зепп Майер, Клаудио Таффарел и Петер Шмейхель.Напомним, Лев Яшин является единственным голкипером в истории, удостоенным «Золотого мяча». Выступая за московское «Динамо», он пять раз становился чемпионом страны. В составе сборной Советского Союза Яшин провел 74 матча, выиграл Олимпиаду-1956 и чемпионат Европы-1960.