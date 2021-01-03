Среди ограничений, при которых нельзя прививать пациента от коронавирусной инфекции, проявления гриппа или ОРВИ, а также обострение хронических заболеваний. Об этом рассказал главный врач медицинского центра «Лидер» Евгений Тимаков.«Кроме того, нужно быть психологически готовым к прививке. Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление», - приводит РБК предостережение врача, который пояснил, что во время прививки происходит выброс адреналина и гормонов стресса, что дополнительно влияет на сосуды, поэтому в состоянии стресса может закружиться голова, что может привести к потере сознанияСпециалист рекомендовал за три дня до прививки и после не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. Он отметил, что необходимо проявлять осторожность с фастфудом и тяжёлой пищей, но назвал допустимым выпить пару бокалов в честь праздника.Тем, у кого есть какие-либо аллергические реакции за день до прививки и через день после рекомендуется принять антигистаминные препараты.Кроме того, перед вакцинацией необходимо сдать тест на COVID-19, чтобы исключить наличие заболевания в бессимптомной форме.