Покупка валюты с максимальной выгодой возможна, если придерживаться нескольких правил. Об этом рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов, отметив, что главное отслеживать динамику курсов и следить за тенденциями для прогнозирования поведения рубля в ближайшей перспективе.Эксперт в интервью агентству «Прайм» заявил, что умение предугадывать, в какую сторону будет двигаться рубль даст возможность маневра.Иванов рекомендует примерно раз в месяц или чаще покупать валюту. По его словам, к концу месяца отечественная валюта обычно немного укрепляется к доллару и евро, поскольку приходит время налоговых выплат у российских компаний-экспортеров.Специалист также посоветовал приобретать валюту не в обменниках, а на бирже, где можно купить доллары и евро по максимально выгодному курсу. При этом большие объемы валюты он рекомендовал покупать в банках.