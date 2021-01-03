Житель американского штата Северная Дакота Калеб Бурчик угрожал убить своего бывшего работодателя из-за запроса в Facebook,Как передает Williston Herald, Бурчик направил своему бывшему боссу запрос в Facebook в канун Рождества. Однако не дождался быстрого ответа. Такая замедленная реакция начальника разозлила мужчину, и он стал грозить старому работодателю убийством.«Прими мою просьбу о дружбе, или я убью тебя», - написал мужчина в одном из сообщений, отправленных своему начальникуСпустя два дня, не дождавшись ответа, Бурчик пришел к своему бывшему боссу, чтобы выполнить угрозы, и выпил дверь дома.Мужчине предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме. Заседание суда по его делу состоится 27 января.