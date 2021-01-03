Норвежская компания DNV GL из-за угроз американских санкций отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» и вышла из проекта. Данное решение прокомментировал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Эксперт обратился к опыту предыдущих санкций, и отметил, что, скорее всего, рассчитывать на европейские компании не стоит, поскольку, по его мнению, они не будут нарушать прямой запрет.«Даже если сам Евросоюз будет давать гарантии, что будут найдены инструменты обхода санкций, всё равно европейские коммерческие компании не пойдут на нарушение запретов», - приводит RT слова специалиста.Однако, по словам Юшкова, в качестве варианта, приемлемого для Европы и России, для сертификации проекта можно будет привлечь российскую компанию. «Потому что со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать», - отметил он.Напомним, депутат Бундестага Вальдемар Гердт назвал отказ норвежской компании от сертификации проекта газопровода «просто самоубийством».