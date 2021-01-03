Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, а также банковского и финансового сектора, открывается в Москве с 4 января. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.«Напомню, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных», - отметил градоначальник.Напомним, вакцинация в Москве стартовала в начале декабря. Первыми получить прививку смогли педагоги, работники медучреждений и социальных служб. С 14 декабря прививаться смогли сотрудники офисов «Мои документы», а также работники учреждений культуры, торговли и услуг. С 21 декабря вакцинация стала доступна для работников СМИ, энергетики, промышленности и транспорта. Прививочная компания для москвичей старше 60 лет началась с 28 декабря.Как ранее сообщил Собянин, более 100 тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19, и около 50 тысяч жителей столицы сделали прививку до начала новогодних праздников