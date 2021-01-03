Вице-президент США Майк Пенс поддержал намерение республиканцев оспорить результаты президентских выборов в стране при голосовании 6 января по утверждению итогов голосования в обеих палатах Конгресса нового созыва.«Вице-президент приветствует усилия членов палаты представителей и сената в использовании полномочий, которыми они обладают в соответствии с законом, для подачи возражений и предоставления доказательств конгрессу и американским гражданам», - приводит газета Hill заявление главу аппарата американского вице-президента Марка Шорта.Как сообщает телеканал CNN воспользоваться правом оспорить результаты выборов намерены 140 конгрессмена-республиканца. При этом против сертификации результатов планируют выступить не менее 11 сенаторов.Протест не будет принят, если хотя бы одна из палат Конгресса не поддержит. При этом в Палате представителей большинство принадлежит демократамНапомним, демократ Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков - 270. Он получил 306 голосов, что значительно больше обязательного минимума. В то время как действующий американский лидер Дональд Трамп получил 232 голоса.