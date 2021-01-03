Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «последний шанс» Дональда Трампа отстоять свое президентство. По его словам, действующий американский лидер может ввести на территории США режим ЧС.«США устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции. Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом», - заявил депутат.Жириновский отметил, что поскольку Трамп глава государства, ему «подчиняются все». По словам политика, американский лидер может «все полномочия использовать на максимум», в том числе заменять судей, убирать неугодных прокуроров, командовать военными.«Крепитесь, Дональд, мы с Вами, заграница Вам поможет», – добавил он.Как писал сайт kp.ru, 6 января предстоит голосовании по утверждению итогов результатов в обеих палатах Конгресса нового созыва. Воспользоваться правом оспорить результаты выборов намерены примерно 140 конгрессмена-республиканца. При этом против сертификации итого собираются выступить не менее 11 сенаторов. Такие планы поддержал вице-президент США Майк Пенс