Актер Сергей Жигунов, ранее госпитализированный с диагнозом коронавирусная инфекция, выписался из больницы. Об этом сообщил сам артист.Жигунов был госпитализирован в канун Нового года, 28 декабря, в Крыму, в Ливадийскую больницу. Как рассказал сам артист праздник он встретил с оливье из соседней палаты и холодцом от мэра Ялты Янины Павленко.«Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода. Спасибо ялтинским врачам и вам всем за поддержку», - написал актер на своей странице в Instagram, отметив, что после трех недель болезни будет долечиваться амбулаторно.Как писал сайт kp.ru, когда Жигунова госпитализировали, артист отмечал, что его отмечает самый необычный Новый год. «Запах елки и даже вкус оливье мне теперь недоступны», - отметил он, но поблагодарил врачей за своевременно оказанную помощь