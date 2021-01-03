В России за минувшие сутки зарегистрировали 24 150 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российских регионах. Такое количество новых случаев является минимум с 25 ноября.Таким образом, по состоянию на воскресенье, 3 января 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране увеличилось до 3 236 787 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.Среди новых заразившихся 10,8 процентов переносят болезнь без каких-либо симптомов. Кроме того, за прошедшие 24 часа 504 летальных исхода, а выздоровело 19 847 человек.Наибольшее число заболевших выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 3851, днем ранее этот показатель был 5452 случая. В тройке лидеров остаются Санкт-Петербурге (3738) и Московская область (1539).За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 58 506 заболевших, всего выздоровело уже 2 618 882 пациента.