Снижение числа новых случаев коронавируса связано с уменьшением тестирования. Такое мнение высказал инфекционист Евгений Тимаков.«Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше», - передает РИА Новости слова экспертаТимаков отметил, что после праздников возможен рост заболеваемости коронавируса в России, но ситуация, скорее всего, стабилизируется в конце февраляНапомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 3 января, в России за сутки выявили 24 150 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимум с 25 ноября. Днем ранее ежесуточный прирост составил 26 301. наибольшее число инфицированных зарегистрировали в Москве. Согласно представленным данным, 2 января в столице зафиксировали 5452 случая инфицирования, на следящий день этот показатель составил 3851