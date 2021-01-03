Министерство внутренних дел России введет в эксплуатацию единую автоматизированную систему техосмотра автомобилей. Система начнет действовать с марта 2021 года.Как передает ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства, система будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде.Доступ к новой системе будет разрешен для сотрудников ГИБДД на федеральном и региональном уровнях, также будет осуществляться защищенный обмен данными с профессиональным объединением страховщиков.Для идентификации сведений о результатах проведения технического осмотра будет использоваться номер диагностической карты машины или один из реквизитов автомобиля.Оформление диагностических карт будет производиться с обязательным фотографированием автомобиля до и после техосмотра. Также будет ставить электронная подпись технического эксперта, проводившего осмотр.Напомним, сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах проведения технического осмотра транспортных средств, которая предполагала перевод диагностических карт в электронный вид, обязательную фотофиксацию процедуры ТО, а также увеличение штрафов для компаний, торгующих картами.