Пользователь китайского портала Sina восхитился полезными свойствами березового гриба чаги, назвав его «сибирским грибом бессмертия».Житель Китая заявляет, что чага является универсальным средством, которое можно использовать для заживления ран, профилактики заболеваний, укрепления иммунитета, а также отпугивания комаров. По его словам, многие употребляющие этот гриб являются долгожителями.«Чагой даже можно подкрепиться - он отлично удовлетворяет голод и восполняет физическую энергию. Многие люди, живущие в сибирских лесах, являются долгожителями благодаря тому, что регулярно употребляют чагу», - отметил он в своей статье.Автор также напомнил, что в Китае есть похожий на чагу гриб – ганодерма, но потребители отдают предпочтению российскому продукту.Напомним, чагой называют черный или коричневый гриб-паразит на коре деревьев, из него можно готовить вкусный чай. Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о полезных свойствах березового гриба чаги, а также о возможных противопоказаниях.