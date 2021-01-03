На следующей недели в Москву придёт мягкий вариант зимы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман ВильфандПо его словам, погода в столице будет меняться с понедельника, 4 января. Днем и ночью температуры будут отрицательными - до пяти и одного градуса ниже нуля.«Ночные температуры во вторник: -5...-3 градуса, дневные: -3...-2 градуса, мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее», - приводит RT слова синоптика.Вильфанд сообщил, что ночные температуры в среду, четверг и пятницу составят до минус 10 градусов, а дневные температуры до минус шестиЭксперт отметил, что до наступления новогодних праздников синоптики описывали погодную ситуацию на европейской территории страны как противодействие двух барических систем. Речь шла о противосиянии антициклона с востока и циклона с запада.Со временем ситуация изменилась, и антициклон уже северного происхождения, а не как было раньше юго-восточного. Синоптик пояснил, что этот северный антициклон обусловливает очень холодную погоду в Красноярском крае и западной Сибири.