В текущем году российская армия получит в 2021 году свыше 400 единиц бронетехники - танков, боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР).«В 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники», - приводит ТАСС заявление Минобороны России.Поставки будут осуществляться в ходе реализации гособоронзаказа. Так в Сухопутные войска России поступят ОБТ Т-72Б3М, БМП-3, БТР-82А, танки Т-80БВМ и новейшие танки Т-90М, а также улучшенные БМП-2, оборудованные отделением «Бережок».В военном ведомстве отметили, что предприятиям Оборонно - промышленный комплекс России (ОПК) передадут образцы, которые успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах.