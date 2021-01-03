Вечером в воскресенье, 3 января, в Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад. Об этом жителей региона предупредили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Ведомство сообщает, что сегодня в Подмосковье и столице может выпасть до 10 процентов месячной нормы осадков.В новогодние праздники в Московской области работает оперативный штаб по зимнему содержанию дорог, дорожные службы переведены на усиленный режим работы.В пресс-службе министерства отметили, что минувшей ночью дороги региона убирали более 880 единиц спецтехники. От снега очистили и обработали противогололедными материалами более 8,2 тыс. км дорог.Напомним, ранее синоптик сообщил о приходе мягкого варианта зимы в Москву. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в столице начнет меняться с понедельника, 4 января