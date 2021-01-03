В Госдуме предложили запретить передвижные зоопарки, дельфинарии и цирки на территории России. Соответствующий проект закона депутаты парламента БашкортостанаПредседатель башкирского парламента Константин Толкачёв заявил, что необходимости введения такого запрета назрела давно. Он указал на антигуманное содержание животных в подобных передвижных зверинцах. По его словам, звери в таких заведениях «лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания»«Как правило, животные в передвижных зверинцах всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами» - приводит пресс-служба госсобрания-курултая региона слова Толкачёва, который выразил надежду на принятие законопроекта в весеннюю сессию.Документ зарегистрирован в базе законопроектов нижней палаты российского парламента и направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину, а также в думский комитет по экологии и охране окружающей среды.