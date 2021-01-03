В воскресенье, 3 января, в Минске начались несанкционированные акции протеста, которые не была анонсирована оппозицией, как это делалось ранее.В разных районах белорусской столицы люди выходят на прогулки с бело - красно - белыми флагами. По сообщению белорусского информационного портала Onliner, небольшие по численности марши отмечены в микрорайонах Сухарево и Уручье, где утром вдоль проспекта Независимости в цепь выстраивались и сторонники белорусской власти с красно - зелеными флагами.Участники акции протеста скандируют «Верым! Можам! Пераможам!» («Верим! Может! Победим!») и «Живе Беларусь!»Пока о задержаниях не сообщаетсяНапомним, несанкционированные акции протеста в Белоруссии проходят со дня оглашения итогов президентских выборов в республике 9 августа. Особенно массовые акции проходят в выходные дни.