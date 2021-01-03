Прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым пройдёт в Электротеатре Станиславский во вторник, 5 января. Артиста похоронят в Москве на Введенском кладбище. Об этом сообщили в театре.Как уточнили в Электротеатре Станиславский церемония прощания начнется в 10:00 и будет продолжаться два часа. Проводить знаменитого актера в последний путь смогут все желающие.Как писал сайт kp.ru, Коренов умер в возрасте 80 лет. О смерти артиста сообщила его дочь Ирина Коренева. По ее словам, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Она сообщила, что ранее артист лежал «красной зоне» с коронавирусом.Напомним, широкую известность Кореневу принесла роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», который сняли в 1961 году, когда он был еще студентом. Также актер снялся в картинах «Свет далекой звезды», «Дети Арбата», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Тайны дворцовых переворотов». Однако, как артист рассказывал в интервью «КП», именно роль в фильме «Человек-амфибия» дала «страт всему».