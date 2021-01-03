В субботу, 2 января, в Шереметьево на полчаса задержали самолет, который направлялся в Челябинск из-за пассажира, отказавшегося надеть маску.Одного из пассажиров полчаса уговаривали надеть маску, в итоге бортпроводникам пришлось вызвать полицию. Правоохранителям пришлось силой вытаскивать мужчину из кресла. О случившемся рассказал журналист Павел Зорин, который снял инцидент на видео и выложил в своем телеграм-канале.Рейс, который должен был вылететь в 17:15, перенесли на 17:42. В Челябинске лайнер приземлился в 22:16. По расписанию самолет должен был прибыть в город в 21:50.Напомним, это не первый случай. Ранее в театре на Таганке не могли начать спектакль из-за того, что зрительница отказывалась надевать маску. В итоге руководству театра пришлось вызвать полицию и Росгвардию. После часа задержки спектакля зрители хлопками встретили прибывших сотрудников правоохранительных органов, которые вывели девушку из зала, и спектакль все-таки смог состояться.