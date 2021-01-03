Спецслужбы Сербии выясняют обстоятельства незаконной прослушивания президента республики Александра Вучича. Об этом сообщил сербский министр иностранных дел Александр Вулин.Глава МИД Сербии уточнил, что о слежке рассказал сам сербский лидер. Как заявил дипломат, Вучич «никогда ничего не говорит просто так». «Он сообщил не ради политической выгоды, а потому что это — правда», - сообщил министр в эфире телеканала TV Prva.Вулин сообщил, что Вучич получил «определённую информацию», и компетентные службы проинформировали главу республики о том, что существует «практика его прослушивания»Дипломат отметил, что на данный момент рано говорить о целях незаконной прослушки, однако, по его словам, уже ясно, что они были недобронамеренными.Ранее глава МИД Сербии сообщил, что президент Вучич находится под угрозой из-за «объявления войны организованной преступности» после задержания представителей черногорских мафиозных кланов.