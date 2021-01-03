Японский журналист признался, что ему \\"есть в чем раскаяться\\", когда в своем материале он коснулся темы глазированных сырков.В своей статье для газеты \\"Асахи симбун\\" автор вспомнил ситуацию, сложившуюся несколько десятилетий назад. Тогда его друг предложил ему завозить глазированные сырки из СССР. Журналист скептически отнесся к предложению. Он отметил, что десерт не будет иметь популярности в Японии и транспортировать его сложно, так как у продукта небольшой срок хранения.\\"Я возразил, что его идею воплотить в жизнь нереально: \\"Они очень дешевые, срок хранения маленький, и их необходимо замораживать. Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно\\". А сейчас эти сырки действительно импортируются в Японию из России и Белоруссии. <…> Мне стыдно от своего невежества\\", — написал он.Журналист подчеркнул, что сейчас в Японии глазированные сырки довольно дорогой продукт. Цена за штуку доходит до 321 йены (примерно 230 рублей). Он подчеркнул, что эти сырки создают \\"ощущение элитарности\\" из-за своего нежного вкуса и качественного состава.