Папа Римский Франциск принял отставку главы белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича.В сообщении радио Ватикана говорится, что Кондрусевич уходит в отставку из-за возрастных ограничений.При этом новым апостольским администратором архиепархии назначили Казимира Великосельца.Ранее Папа Римский Франциск призвал католиков не поддаваться искушениям дарить друг другу подарки на Рождество. Он отметил, что предпраздничные дни нужно провести дома в смирении, посте и молитве. Он осудил потребительское отношение к празднику и напомнил верующим, что в эти дни лучше тратить средства на помощь нуждающимся. Понтифик отметил, что мир испытывает сложные времена и самый верный способ их пережить - это помогать друг другу. Папа Римский Франциск напомнил, что Рождество уже близко и оно станет для каждого возможностью внутреннего обновления.