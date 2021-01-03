Заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал интервью ученого Жана-Жака Муембе-Тамфума о появлении в Конго новой смертельной болезни.\\"Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний\\", — сказал Горелов РИА Новости.Ранее в беседе с CNN ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который был среди первых специалистов выявивших вирус Эбола, рассказал о риске появления смертельно опасной \\"болезни X\\". Он отметил, что в Конго у одной из пациенток зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки. Тесты на Эболу и другие заболевания дали отрицательные результаты, что позволило ученым думать, что они столкнулись с новым смертельным заболеванием.