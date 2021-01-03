Инфекционист Евгений Тимаков рассказал будет ли рост коронавирусной инфекции после новогодних праздников.\\"Сейчас будет рост заболеваемости после первых 5 дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России - к концу февраля\\",- сказал Тимаков РИА Новости.Он подчеркнул, что на данный момент ситуация с коронавирусом стабильная, но напряженная. Тимаков отметил, что в целом, расслабляться пока рано.Напомним, что ранее власти страны говорили, что держат ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в стране под контролем несмотря на напряженную ситуацию. Гражданам России советовали в дни новогодних праздников воздержаться от посещения крупных мероприятий, чтобы избежать роста числа инфицированных новой болезнью.