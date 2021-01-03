Российский лыжник Александр Большунов после победы в гонке преследования на 15 км свободным стилем на третьем этапе многодневки \\"Тур де Ски\\" в Швейцарии рассказал о впечатлениях о прошедших соревнованиях.\\"Я бы не сказал, что победа далась легко, пришлось потрудиться, на последних кругах было очень тяжело. Рад, что смог доехать и финишировать с хорошим временем. Впереди еще много гонок, будем дальше бороться\\", – сказал Большунов в эфире \\"Матч ТВ\\".Напомним, что Александр Большунов в воскресенье одержал победу в соревнованиях на трассе \\"Тур де Ски\\" в Швейцарии. Он сумел опередить россиянина Артема Мальцева и француза Мориса Манифика, которые по итогам гонки заняли второе и третье место.Следующий этап многодневки пройдет в Тоблахе (Италия) 5 января.Ранее сообщалось, что на трассе \\"Тур де Ски\\" два российских спортсмена столкнулись и потеряли лидирующие позиции в гонке.