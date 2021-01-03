Глава политсовета парламентской фракции \\"Оппозиционная платформа – За жизнь\\" Виктор Медведчук прокомментировал заявление главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину \\"Спутник V\\".\\"Заявление главного санврача Украины, точнее \\"недоразумения от медицины\\" Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать \\"Спутник V\\", поскольку в минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, – это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан\\", - сказано в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте его партии.Он отметил, что еще ни одна из существующих вакцин не прошла третью фазу испытаний, которые запланированы на 2022 и 2023 года. Медведчук подчеркнул, что эту информацию нужно донести до главы Украины, потому, как в данный момент власти не понимают выгоду от производства вакцины в пределах страны.Ранее Россия заявила о готовности передать Украине данные по вакцине.