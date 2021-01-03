В Роспотребнадзоре заявили, что вопрос снятия ограничений для привитых от коронавируса необходимо проработать с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после прививки.Специалисты также предупредили, что алкоголь влияет на формирование иммунного ответа, поэтому в период вакцинации от него лучше отказаться, сказано в сообщении Роспотребнадзоре, размещенном в Telegram-канале \\"стопкоронавирус.рф\\".Пациентов, желающих привиться, должен обследовать врач с целью выявления противопоказаний в день процедуры.Иммунный ответ после перенесенного заболевания зависит от многих факторов и может существенно различаться. Специалисты отметили, что иммунитет может снизиться после прививки спустя шесть месяцев, но факт перенесенной коронавирусной инфекции и наличие антител в организме не входят в список противопоказаний к вакцинации.