Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер поделился мнением, что утечка из лаборатории в Китае могла оказаться самой \\"достоверной\\" теорией возникновения эпидемии коронавирусной инфекции в мире.\\"Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса\\", — передает слова чиновника Daily Mail.Поттингер считает, что патоген мог «выйти» из лаборатории из-за утечки или аварии. Он ссылается лишь на разведывательные данные, но не приводит прямых доказательств.В своем обращении на Zoom-конференции с парламентариями из разных стран, посвященной теме Китая он призвал парламентариев из разных стран \\"сыграть свою роль в разоблачении расследования ВОЗ\\".Западные критики считают, что такая позиция США свидетельствует об \\"ужесточении\\" позиции Вашингтона по вопросу происхождения вируса.Ранее власти США неоднократно обвиняли Китай в сокрытии фактов распространения инфекции в стране и несвоевременном информировании мировых держав о возможной опасности. В свою очередь Пекин заявлял, что не имел цели скрыть сложившуюся в стране ситуацию и сразу сообщал полученные данные мировым лидерам.Напомним, что первый случай коронавируса был зафиксирован в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась по стране, а позднее и в мире. 11 марта ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавирусной инфекции.