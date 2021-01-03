Российские внедорожники УАЗ \\"Патриот\\" станут продавать в США с 2021 года.Выпуск внедорожника под брендом Bremach Taos будет реализовывать итальянская компания \\"Бремах\\".\\"Патриот\\" преобразовали под стандарты американских дорог, сообщает Fox News.На американском рынке автомобиль будет стоить в базовой комплектации 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Собирать внедорожник планируется а Калифорнии.\\"Патрион\\" получит шестиступенчатую автоматическую коробку передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил.Филиал итальянской компании \\"Бремах\\" в США уже начала принимать заказы на российский автомобиль. Залог на заказ российского \\"Патриота\\" составит 100 долларов.Вскоре на американском рынке может появится и УАЗ \\"Пикап\\", стоимость которого составит почти 28 тысяч долларов (два миллиона рублей).