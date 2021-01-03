Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что в стране госслужащих и людей, претендующих на гражданство, могут заставить сдавать экзамен на знание национального языка.\\"Это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, конечно, и прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Что касается другой категории – это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства\\", — пояснил Креминь в эфире телеканала \\"Украина 24\\".При этом он отметил, что согласно закону, экзамен не нужно будет проходить депутатам и правоохранителям.Напомним, что на закон \\"Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного\\" вступил в силу после подписания соответствующего документа бывшим президентом страны Петром Порошенко в момент исполнения им обязанностей главы государства.Позднее после очередных президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский, закон обещалось тщательно проанализировать. Зеленский отметил, что он был принят \\"без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью\\". С 16 января вся сфера обслуживания на Украине должна перейти на украинский язык.