Умер Сергей Самойлов. Российский журналист скончался в Москве в возрасте 70 лет.Российский журналист работал в 80-е годы в латиноамериканских бюро Агентства печати \\"Новости\\" (АПН). О его смерти сообщила РИА Новости его вдова Светлана Самойлова.\\"В Гаване он очень тесно общался Фиделем Кастро, с Раулем Кастро и с братом Фиделя Рамоном. Рамон был очень похож на Фиделя, он часто приезжал к нам домой. И все соседи всегда думали, что к нам приезжал Фидель\\", - рассказала вдова агентству.Самойлов начал работу в АПН с командировки в Гавану, где проработал с 1979 по 1983 годы.После журналист был переведен в Уругвай, где служил с 1984 по 1989 годы. Он занимался организацией работы представительства АПН в Монтевидео. Он также готовил и проводил брифинги для иностранных журналистов в качестве пресс-аташе.Самойлов продолжал работать в Москве, но тесно контактировал по рабочим вопросам с Чили, Мексикой, Панамой, Коста-Рикой, Аргентиной, Бразилией и Никарагуа.Коллеги тепло отзываются о Самойлове. Он всегда был душой компании.Ранее стало известно об уходе из жизни Александра Шадрина - одного из основателей российской экономической журналистики.