Итальянские СМИ высоко оценили специальный выпуск российского шоу \\"Вечерний Ургант. Ciao, 2020!\\". Так, передача была названа \\"культовой\\", а сам Иван Ургант - международным ведущим.\\"Мы греемся в лучах неожиданно вспыхнувшей славы. Я послал видео нескольким своим итальянским знакомым, а они ответили, что уже видели. Так я понял, что эта вещь происходит и без моего участия. Мне приятно, все присылают публикации\\", - сказал Ургант ТАСС.Он отметил, что выпуск удался, потому что большая часть его команды любит Италию.\\"Всегда, когда я бываю в Италии, делаю вид, что умею говорить по-итальянски. В принципе то, что я и делал в этой передаче\\", - пошутил телеведущий.Он рассказал, что к идее создания выпуска \\"Вечерний Ургант. Ciao, 2020!\\" вдохновили популярные итальянские фестивали. Ургант подчеркнул, что очень любит итальянские песни и приглашенные на программу артисты с удовольствием исполнили их.Ургант рассказал, что после выхода шоу многие итальянцы стали писать ему теплые слова с признанием любви к России. Ведущий подчеркнул, что многие итальянцы и русские желали бы, \\"чтобы границы между нашими странами были менее точно обозначены\\".Уникальность программы была отмечена изданиями Corriere della Sera, La Stampa, и La Repubblica.