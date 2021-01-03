Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России.\\"Начиная с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей\\", - написал на своей странице в Twitter Помпео.По его словам, это было ответом на \\"дестабилизирующие и агрессивные действия РФ на Украине и по всей Европе\\".Напомним, что санкции против РФ впервые начала вводить администрация Барака Обамы, выступавшая против воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года после народного референдума. После рестрикции расширялись под из-за событий в Донбассе. В санкционный список США попали банковский и промышленный сектор российской экономики. В черный список попал ряд компаний и после начала реализации проекта \\"Северный поток-2\\".