Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала об опасности новой \\"британского штамма\\" коронавируса для детей.Мутация более опасна для детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет, написала она в своем Twitter.По ее словам, мутировавший вирус может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.\\"Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже\\", — написала эпидемиолог.Она считает, что новый штамм может перекинуться от детей на взрослых, что приведет к печальным последствиям.Напомним, что в середине декабря власти Великобритании заявили о выявленном новом штамме коронавирусной инфекции, которая на 70% опаснее обычного. Это вызвало волну тревоги среди жителей страны. Многие страны закрыли авиасообщения с Великобританией из-за опасности распространения болезни.