В провинции Абъян на юге Йемена произошел взрыв в районе штаба саудовских войск, сообщает йеменский телеканал Belqees TV.Причиной инцидента могло стать взрывное устройство, заложенное у ворот школы, где базируется военный комитет возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции, передает портал Al-Masdar Online со ссылкой на источник.С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С 2015 года на стороне международно признанного правительства президента Абд Раббу Мансура Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.Мятежники регулярно подвергают обстрелам аэропорты и нефтяные объекты. Так, накануне в йеменском аэропорту в момент встречи правительственных лиц произошли несколько взрывов.