Над одним из островов в американском штате Гавайи жителями был замечен неопознанный летающий объект.НЛО появилось 29 декабря над островом Оаху в районе 20:30 по местному времени.Объект был похож на \\"светящуюся продолговатую массу\\", которая спустя время упала в океан.Представитель Федеральной авиационной администрации (FAA) США, слова которого передает Hawaii News now, отметил, что сообщений об авиационных происшествиях не поступало.Одна из очевидец рассказала свои впечатления от увиденного. Женщина подчеркнула, что никогда не верила в НЛО, но ярко-синий объект настолько заинтриговал ее.\\"Я посмотрела вверх и подумала, черт возьми!\\" - поделилась она.Вместе с супругом они стали следить за объектом, но он двигался слишком быстро, а потом упал в воду в районе здания Управления водоснабжения.