В Центрально-Африканской Республике повстанцы из антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены» захватили город Бангасу. Поселение расположенно в 750 км от города Банги - столицы страны.«Повстанцы контролируют город, они повсюду», — передает слова лавы регионального представительства Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Пьер-Луи Рузвель портал France Press.Численность Бангасу достигает 50 тысяч человек. Город находится на границе с Демократической Республикой Конго.Правительство обвинило вооруженные группировки в попытке устроить переворот, якобы организованного свергнутым бывшим президентом страны Франсуа Бозизе. Сам же Бозизе обвинение отрицает.Центральная Африканская Республика сталкивается с политической нестабильностью и вооруженными конфликтами уже 60 лет, с момента обретения своей независимости. Отметим, что страна богата полезными ископаемыми, которые в свое время становились причиной разногласий.