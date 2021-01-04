Молодежная сборная России по хоккею проведет в ночь с 4 на 5 января 2021 года полуфинальную встречу чемпионата мира. Мы туда пробились, победив Германию 2:1. Турнир проходит в канадском городе Эдмонтон и именно хозяева соревнований станут нашими соперниками в предстоящей игре. 9 лет назад в полуфинале МЧМ-2012 наши победили 6:5. Больше на этой стадии до предстоящей игры две сборные не играли.После победного матча сборной России против Германии наш форвард Егор Афанасьев сказал, что настрой у игроков будет отменным:- Это полуфинал. Все ребята мечтали быть здесь. Думаю, настрой будет на сто двадцать процентов, - поведал наш игрок в интервью пресс-службе ФХР еще до того, как стало известно, что нам нужно будет рубиться с Канадой.После победной игры с немцами наш тренер Игорь Ларионов обнадежил. У нас будет усиление обоймы игроков перед матчем с Канадой:- Готовимся к полуфиналу. Миша Абрамов и Егор Чинахов на подходе, ожидаем усиления.Олимпийский чемпион Валерий Каменский сказал о том, что не считает канадцев фаворитами предстоящего поединка:- Несмотря на то, что наши ребята с минимальным преимуществом прошли немцев в четвертьфинале, я ни в коем случае не считаю канадцев, не проигравших ни одного матча, явными фаворитами полуфинала, - приводит слова олимпийского чемпиона ТАСС.Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью ТАСС сказал о своих мыслях по поводу предстоящего поединка:- Я не думаю, что мы увидим большое количество голов. Только если нервы у кого-то из вратарей не сдадут, а так будет упорная игра.Прямая видеотрансляция матча Канада - Россия начнется в 2:00 по московскому времени. Эфир можно будет увидеть на Первом канале, сайте 1tv.ru, официальном сайте ФХР. Прямую онлайн-трансляцию проведет и сайт KP.RU.