В ночь с 4 на 5 января 2021 года молодежная сборная России по хоккею проведет полуфинальный матч против команды Канады. В составе от россиян на этом турнире есть игроки омского \\"Авангарда\\". Накануне грядущего громкого поединка главный тренер клуба Боб Хартли сказал, что думает про своих подопечных:- И Чинахов, и Чистяков здорово действуют, но они и в команде \\"Авангард\\" также играют очень важную роль. Особенно Чинахов. Он всегда на регулярной основе выходил и играл за команду. Когда они вернутся, то мы оценим их, посмотрим и уже тогда будет видно, нужен ли им перерыв, - приводит слова Хартли пресс-служба \\"Авангарда\\".Как рассказал спортивный наставник, он продолжает общаться со своими игроками даже после проведенных в Канаде игр:- Безусловно, я слежу за тем, как выступают хоккеисты: после каждой игры я с ними переписываюсь. Мы очень гордимся и крайне довольны тем, как ребята действуют. Что касается противостояния Россия - Канада, то еще с 1972 года все только и мечтают о том, чтобы вновь увидеть эту битву на льду, поскольку это всегда яркие и потрясающие матчи.Прямая видеотрансляция матча Канада - Россия начнется в 2:00 по московскому времени. Эфир можно будет увидеть на Первом канале, сайте 1tv.ru, официальном сайте ФХР. Прямую онлайн-трансляцию проведет и сайт KP.RU.